CarrefourSA, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin tüm kırtasiye ve okul ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için binlerce ürünü müşterileriyle buluşturduğunu duyurdu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, organize gıda perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kırtasiye ürünlerini müşterileri ile buluşturuyor. Yapılan açıklamaya göre; 20 Eylül’e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında CarrefourSA mağazaları, CarrefourSA Online Market ve carrefoursa.com’da CarrefourSA Kart’a özel; sırt çantası, kalemlik, defter, kuru boya ve tahta kalem gibi ürünler indirimli olarak öğrencilerle buluşuyor.