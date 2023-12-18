Balıkesir’de yer alan Çataldağ, kış mevsiminin güzelliği ile gelin ve damatları fotoğraf çekimi için bin 300 metre yüksekliğe davet ediyor. Doğa ve albüm fotoğrafçılarının en uğrak yeri olmaya başlayan dağın beyaz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Çataldağ’da düşük rakımda sonbahar havası yaşanırken yüksek kesimlere çıkıldıkça kış havası yaşanmaya başlıyor. Düşük kesimlerde sıcaklık derecesi mevsim sıcaklıklarında seyir ederken, yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları eksi derecelere düşüyor. Türkiye’den ve yurt dışından birçok ziyaretçi alan Çataldağ’da doğanın en güzel hali ve 2 mevsimin güzellikleri ortaya çıkıyor.

Balıkesir’de düğün, albüm ve doğa fotoğrafçılarının en çok uğrak noktası da olmayı başaran Çataldağ’da düğün ve albüm fotoğrafçılığı yapan Halil Aldırmaz, “Başta Balıkesir olmak üzere Türkiye’de ve yurt dışında fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin birçok noktasında çekim yapmamıza rağmen Çataldağ’ın eşsiz güzelliğine müşterilerimizin daha fazla talebi oluyor. Burada gerçekleştirdiğimiz çekimlerden hem bizler memnun kalıyoruz hem de müşterilerimiz memnun oluyor. Buradan doğa güzelliği eşsiz, yerel halkın yanında yurt dışından ziyaretçilerin geldiği ve bizlere burada albümlerini yaptırdıkları eşsiz bir ortam” şeklinde konuştu.

Gelin ve damatlar için Çataldağ’a özel turlar düzenleniyor.