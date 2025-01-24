Takım Başkanı Mehmet Döngel, tüm İnegöl halkını 26 Ocak Pazar günü oynanacak maça davet etti.

MEHMET EGE İNŞAAT ORHANİYE VOLEYBOL, 1. LİG HEDEFİYLE İLERLİYOR

Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol takımı, 1. Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Başkan Mehmet Döngel, takımın namağlup unvanını koruyarak Play Off'lara katılmayı amaçladığını belirterek tüm ilçe halkını maça davet etti.

İNEGÖLLÜ KIZ ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞUYOR

Başkan Döngel, "İnegöl’de kız çocuklarının sporla buluşması için çıktığımız bu yolda, altyapımızda yüzlerce kız çocuğunu sporla tanıştırdık. Aynı zamanda ligde yarışmacı bir takım olarak da kayıpsız ilerliyoruz," ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ SON MAÇ: DESTEK ÇAĞRISI

26 Ocak Pazar günü saat 17.30’da Kapalı Spor Salonu’nda, ligin son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi ağırlanacak. Başkan Döngel, "Bu maçı da kazanarak 14’te 14 yapmak istiyoruz. Mersin Play Off müsabakalarına katılarak grupları geçmeyi, ardından Nevşehir Kapadokya’daki finallere gitmeyi hedefliyoruz," dedi.

MAÇLAR ÜCRETSİZ

Maç biletlerinin ücretsiz olduğunu hatırlatan Başkan Döngel, "Pazar günü saat 17.30’da tüm İnegöl halkını Kapalı Spor Salonu’nda görmek istiyoruz. Gelin, bu coşkuya ortak olun," şeklinde konuştu.