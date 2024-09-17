Kayserili çiftçi F.D., iki ay önce uzun süredir arkadaşlık ettiği N.S.Ç'ye duygularını açtı. N.S.Ç, evlenme teklifini kabul etmeyi düşünen F.D.'ye, "Bana öyle bir evlenme teklifi yap ki şaşırıp kalayım" dedi. Bu isteği üzerine, balonlarla veya orkestra eşliğinde yapabileceği çeşitli teklifler üzerinde düşünen F.D., sonunda Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yılkı atlarının arasında evlenme teklif etmeye karar verdi.

68 bin liralık tektaş yüzüğü alan F.D., organizasyon için büyük bir bütçe ayırdı. Meşaleler ve kalp adacıklarıyla süslenen ortamda evlenme teklifini alan N.S.Ç, teklifi görünce şaşkınlığını dile getirerek kabul etti.

SÖZDE SIFIR OTOMOBİL İSTEDİLER

Kız isteme sürecinde mütevazi bir tutum sergileyen gelin adayı, söz kesimine birkaç gün kala, annesi ve kız kardeşiyle birlikte damat adayı F.D.'yi bir kafede görüşmeye davet etti. Düğün için taleplerini detaylı bir şekilde sıralayan gelin adayı, "Söz kesiminde kahve fincanı içerisinde sıfır bayan otomobili anahtarı isterim" dedi. Ayrıca, nişan öncesinde 200 bin liralık bir yüzük daha istediğini de belirtti.

DÜĞÜNDEN ÖNCE 3+1 EV VE 30 BURMA BİLEZİK

Gelin adayı N.S.Ç'nin düğünden önce çeşitli taleplerinin olduğunu belirten F.D., "Benden düğünden önce kendisine 3+1 ev almamı istediler. Ayrıca 30 adet adana burması bilezik şartını da koştular. Bu istekler nereden baksanız 15 milyon lira ediyor. Evin içerisini döşenmesine kadar her şeyi düşünmüşler. En pahalı eşyalarla evi döşemem istendi. Birde dünyaca ünlü bir telefon markasının son çıkan modelini gelin adayına almam istendi" dedi.

"KIZ EVİ DEĞİL SANKİ İSTİHBARAT DAİRESİ"

Gelin adayının babasının ikamet ettiği ilçeye gelerek hakkında araştırma yaptığını söyleyen F.D; "Gelin adayının babası Kayseri'deki Hacılar Belediyesi'ne geliyor. Belediyenin emlak müdürlüğünden üzerime kayıtlı ev arsa ve tarlaların listesini çıkartıyor. Ayrıca mahallemize gelip kapı kapı gezerek benim hakkımda bilgi topluyor. Bunlar sanki kız evi değil istihbarat dairesi. Baba bu işlemi yaptıktan sonra bizim evlenmemize onay veriyor. Kendisi ve verilerimi paylaşan belediye sorumluları hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Gelin adayı N.S.Ç ise benden istediği ev ve otomobili nikahtan önce onun üzerine yapmamı şart koşuyor. N.S.Ç, kendisini şaşırtmamı isterken asıl o bu istekleriyle o beni şaşırttı. Dolandırılmaktan sonra anda kurtuldum. Ben de kendilerine; 'Bu saydıklarınızı siz bana alın ben size iç güveyi geleyim' diyerek taleplerini reddettim" şeklinde konuştu.