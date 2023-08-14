Mardin Artuklu Kızılay Şubesi bu yıl ikincisi düzenlediği etkinlik kapsamında cami ve Kur'an kurslarına katılan 2 bin öğrenciye süt ve kek ikramında bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Türk Kızılay'ı Artuklu Şube Yönetimi, Kadın Kızılay Birimi, Mardin Kızılay Toplum Merkezi, Kızılay Gönüllüleri ve Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Yaz Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklara Türk Kızılay Derneği tanıtıldı.

Kızılay Artuklu Başkanı Şehmus Arı ziyaret esnasında yaptığı açıklamada ",Kızılay'ın çok önemli bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, çocuklara küçük yaşlarda İyiliği, Yardımlaşmayı, Kan Bağışını ve Afetlere hazır bir toplum bilincinin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Hayırseverlerin katkılarıyla Artuklu İlçe Müftülüğü'ne bağlı yirmi Cami ve Kur’an kursunda eğitim gören 2 bine yakın çocuğa süt ve kek ikramında bulunulduklarını belirten Arı," Sağlanan destekten dolayı başta hayırsever vatandaşımız olmak üzere, Artuklu ilçe Müftüsü Abdullah Işık ve Kur’an Kursu hocalarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Artuklu Şubesi' nin bu etkinliği çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

katkılarıyla Artuklu İlçe Müftülüğü'ne bağlı yirmi Cami ve Kur’an kursunda eğitim gören 2000' e yakın çocuğa süt ve kek ikramında bulunuldu.