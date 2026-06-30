Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde TÜBİTAK desteğiyle fakülte binasında oluşturulan Milli Teknoloji Atölyesi’ni ziyaret eden Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Atölye Koordinatörü Arif Ertürk Atalar’dan yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Alper Yıldızel ile görüşen Vali Çiçek, akademisyenler tarafından sağlık, savunma sanayii ve enerji verimliliği alanında geliştirilen projeleri yakından inceledi. KMÜ’de çok kıymetli AR-GE çalışmaları yapıldığını belirten Vali Çiçek, Karaman Valiliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman Teknopark olarak geliştirilen projelere destek vereceklerini ifade etti. Vali Çiçek, "Bugüne kadar ilimiz adına çok kıymetli çalışmalar yapılmış. İnşallah bizler de bu sürecin parçası olarak hocalarımızın ihtiyaç duyduğu desteği kendilerine sağlayarak, üniversitemizi ve ilimizi teknoloji konusunda bütün ülkeye, hatta bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çiçek’e incelemeleri sırasında KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da eşlik etti.