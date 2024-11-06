Kocaeli'de 'Usta Eller' fuarına katılan KO-MEK, kuaförlük branşıyla fuarda fark oluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Her alanda varlığını hissettiren, Halk Üniversitesi unvanını hak eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) katıldığı fuarlarda dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Berberler Odası’nın düzenlediği 3. Usta Eller Kocaeli’de Buluşuyor Eğitim ve Yarışma Fuarı’na katılan KO-MEK, alanda kuaförlük, cilt bakımı, protez tırnak yapımı ve ipek kirpik yapımıyla yer aldı.

Fuarın açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, KO-MEK standını ziyaret ederek bilgi aldı. Yapılan uygulamaları dikkatlice izleyen Abiş ve beraberindekiler, KO-MEK eğitmenlerine ve kursiyerlerine teşekkür etti.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda alanında usta eğitmenler eşliğinde açtığı stantla dikkatleri üzerine çeken KO-MEK’e ilgi oldukça yoğun olurken, alanda uygulamalı gerçekleştirilen tasarımlar dikkat çekti. İpek kirpik yapımı uygulamasını ilk kez kurs merkezlerinde vermeye başlayan KO-MEK, bu alanda kendini geliştirmek isteyen kursiyerlere eğitim vermeye devam ediyor.

Kuaförlük cilt bakım eğitmeni Pelin Nalbant, “3. Usta Eller Buluşuyor Fuarında KO-MEK olarak yerimizi aldık. Kuaförlük alanında öğrenmek isteyeceğiniz birçok teknik eğitimlerimiz arasında yer almaktadır. Kendini geliştirmek isteyen bu alanda meslek sahibi olmak isteyen herkesi KO-MEK kurslarına bekliyoruz. Ustalık ve kalfalık belgesi almak isteyenler için de ilk kez profesyonel cilt bakımı, ipek kirpik yapımı ve protez tırnak uygulaması eğitimlerimizi de veriyoruz” bilgisini verdi.