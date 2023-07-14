Bursa'da yaşayan KOAH hastası bir yaşlı adam, internetten oğluna telefon almak isterken sahte bir avukat tarafından dolandırıldı. Dolandırıcı, 9 bin lirasını kaptırdığı yaşlı adamı ikinci kez kandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Mağdur olan yaşlı adam ve oğlu polise başvurarak şikayette bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayında, KOAH hastası ve engelli maaşıyla geçinen 72 yaşındaki Ahmet Yıldız, oğluna telefon almak için internet üzerinden araştırma yaparken dolandırıcılarla karşılaştı. İnternetteki bir ilandaki telefon numarasını arayan Ahmet Yıldız, değeri 11 bin lira olan telefon için 2 bin lira iskonto yapılabileceğini söyleyen bir kişiyle anlaşma sağladı. Bu kişi, kendisini avukat olarak tanıtıp sahte baro kimliğini de göndererek yaşlı adamın güvenini kazandı.

Dolandırıcı, Ahmet Yıldız'dan 9 bin lirayı kendi verdiği IBAN numarasına yatırmasını istedi ve telefonun ödemesi yapıldıktan sonra kargoya verileceğini söyledi. Yaşlı adam, güvendiği dolandırıcının istediği parayı hesaba yatırdı ancak daha sonra bir daha o numaraya ulaşamadı. Bu sırada dolandırıcılar, yaşlı adamı destek hattından aradıklarını iddia ederek ikinci bir dolandırma girişiminde bulundu. Bu kez, 9 bin liranın iadesi için aynı IBAN numarasına tekrar 9 bin lira daha yatırılmasını talep ettiler. Ancak bu sefer dolandırıcılar başarılı olamadılar.

Mağdur olan Ahmet Yıldız ve oğlu durumu hemen polise bildirerek şikayetçi oldular. Ahmet Yıldız, yaşadığı dolandırıcılık olayıyla ilgili verdiği ifadede, engelli maaşıyla tek başına yaşadığını, KOAH hastası olduğunu ve hayatta kalabilmek için 20 tane ilaç kullandığını belirtti. Oğluna telefon almak için 8 yıldır biriktirdiği 9 bin lirayı kullandığını dile getiren yaşlı adam, dolandırıldıklarını anladıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Ahmet Yıldız, "Sadece engelli maaşımla geçinen bir insanım, benim paramı geri versinler" şeklinde konuştu.

Yaşlı adamın yaşadığı bu dolandırıcılık olayı, insanların internet üzerindeki alışverişlerde dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşların güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları ve para transferi gibi işlemlerde dikkatli davranmaları önemlidir.