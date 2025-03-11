KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri hafta sonu da devam etti. KO-MEK tarafından düzenlenen Küçük Davulcular Atölyesi’ne katılan 4-6 yaş arasındaki minikler, Ramazan’ın sembolü davulları çizerek boyadı.

MELİH TUĞTAĞ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkese hitap eden Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 8 Mart Cumartesi günü öğleden sonra ilk etkinlik çocuklar için gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise çocukların severek kitaplarını okuduğu yazar Melih Tuğtağ, Milli İrade Meydanı’na geldi. Yazar, minik dostları için birbirinden güzel hikâyeler anlattı. Tuğtağ söyleşisinde ayrıca bir insanın neden yazma ihtiyacı duyduğunu ve masal yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Masalların bundan 200 yıl öncesinde büyük insanlara anlatıldığını ifade eden Tuğtağ, “Nerede bir hikâye varsa orada dikkatle dinlenen biri vardır. Hikâye insanın etrafıyla bağ kurmasını sağlar” dedi.

İNTERAKTİF HİKÂYE ANLATIMI

Söyleşide interaktif bir uygulama da gerçekleştirildi. Bir hikâyeye başlayan Tuğtağ, daha sonra çocuklardan bu hikayeleri kendi hayal dünyaları çerçevesinde tamamlamalarını istedi. Bir anda interaktif bir etkinliğe dönüşen hikaye anlatımı çocukların hayal dünyalarının ne kadar güzel ve sevgi dolu olduğunu ortaya koydu.

SEDAT ANAR GÖNÜLLERE SESLENDİ

Etkinlikler kapsamında ilahi şöleni yaşandı. Santur sanatçısı Sedat Anar, Sanat Kafe’de vatandaşlarla biraya geldi. Anar solo ve enstrümantal konserinde "Suyun Ayak Sesi", "Sokak Sessizliği" ve "Biraz da Santur Anlatsın"ın aralarında bulunduğu kendi bestelerini çaldı.

KOCAELİ’NE OLAN SEVGİSİNİ DİLE GETİRDİ

Kocaeli’ne olan sevgisini dile getiren sanatçı Sedat Anar, “Kocaeli artık benim için İstanbul’dan farklı bir yer gibi gelmiyor. Buraya her geldiğimde kendimi evimde hissediyorum. Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki etkinliklere de davet edilmiştim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat alanında önemli hizmetler veriyor. Tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Sedat Anar, ayrıca Ramazan ayının tüm İslam alemi ve ülkemize hayırlı olmasını da diledi.

ÇOCUK SESLERİ RAMAZAN’A NEŞE KATTI

Pazar günü ise KO-MEK tarafından düzenlenen Ramazan Feneri Temalı Kitap Ayracı Atölyesi gerçekleştirildi. Etkinliğe 6-10 yaş arasındaki çocuklar katıldı. Çocuklar bu etkinliğin ardından eğlenceli bir illüzyon gösterisi izledi. Çocuk sesleri ve kahkahalarının eşlik ettiği etkinlikler Ramazan’a neşe kattı.