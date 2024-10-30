Kocaeli Büyükşehir Yol Bakım Timi, alınan taleplere hızlıca müdahale ediyor, pratik çözümler geliştiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Alınan taleplere hızlıca müdahale eden Yol Bakım Timi; Dilovası Yunus Emre Caddesi, Gebze Balçık Mahallesi, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi ve Kemal Sunal caddelerinde bakım ve onarım çalışması, Mehmet Ali Paşa Mahallesi cami önünde de cep düzenleme çalışması yaptı. Vatandaşın ulaşım noktasında yaptığı tüm taleplere müdahale ederek istekleri karşılamaya çalışan Yol Bakım Timi, konvansiyonel yapısı sayesinde hızlı müdahale ve pratik çözümlerle üstyapı da oluşan sorunları çözüyor. Trafiğe engel olmamak için hızlı çalışan ekipler, 153 Çağrı Merkezi, muhtarlar, vatandaştan gelen tüm talepleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: igf