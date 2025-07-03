Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı’nda, haziran ayı faaliyetleri değerlendirilip, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

"163 ruhsatsız silah ele geçirilmiştir"

Haziran ayında ifadesi için aranan 934 kişinin yakalandığını, çeşitli ebat ve markalarda 163 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini aktaran Aktaş, kaçakçılık operasyonlarında ise 6 operasyon düzenlenip 7 kişinin tutuklandığını söyledi. Aktaş, bu operasyonlarda makaron, sigara, elektronik sigara ve tarihi eser gibi çeşitli malzemeler ele geçirildiğini kaydetti.

"Değişik vasıflarda 95 kilo ve 11 bin adet narkotik madde ele geçirilmiştir"

Vali Aktaş, uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmaları da anlatarak, "Haziran ayında İl Emniyet Müdürlüğünce 52, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan işlemde ise 1 kişi olmak üzere toplam 53 kişi, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanma suçlarından yakalandı. Değişik vasıflarda 95 kilo ve 11 bin adet narkotik madde ele geçirilmiştir" dedi.

Siber suçlar birimi tarafından suç unsuru tespit edilen 72 hesap hakkında da yasal işlem yapıldığını aktaran Vali Aktaş, ayrıca, ilde bir organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

"416 bin araç denetlenmiştir"

Trafik denetimlerine de değinen Aktaş, haziran ayında 416 bin aracın denetlendiğini ve geçen yıla göre denetim sayısında yüzde 56 artış olduğunu söyledi. Denetlenen araçlardan 70 bine yakınına cezai işlem uygulandığını belirten Aktaş, özellikle çakarlı araçlar ve okul çevresi denetimlerinin sıkı tutulduğunu vurguladı. Ayrıca Aktaş, trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre azalma olduğunu belirtti.

"İlimizde Suriye’ye gönüllü dönüşler devam etmektedir"

İl Göç Müdürlüğü’ne tahsis edilen 5 mobil araç ile çeşitli noktalarda çalışmalar sürdürüldüğünü aktaran Vali Aktaş, İl Göç Müdürlüğü, emniyet ile jandarma ekiplerinin sevk ve idaresinde 435 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini söyledi. Aktaş, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de Suriye’ye gönüllü dönüşler devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Son olarak, Kandıra ve Körfez sahillerindeki sahil güvenlik faaliyetlerinden bahseden Aktaş, 532 kontrol yapıldığını, yasal eksiklikleri bulunan 82 kişiye cezai işlem uygulandığını kaydetti. Aktaş, "Sahil Güvenlik birimlerimiz ayrıca 2 tıbbi tahliye gerçekleştirmiştir. Kandıra sahillerimizde yapılan uyarılara ve yasağa rağmen bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Sahil Güvenlik birimlerimiz su ürünleri ile ilgili denetimlerini yaparak eksikliği bulunan 10 işletmeye yasal işlem uygulamıştır. Tüm birimlerimizle asayişin sağlanması, vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde yaşaması için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.