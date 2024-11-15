Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından trafik ve zabıta müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından trafik ve zabıta müdürlüğü personeline yönelik kurum içi eğitim düzenlendi. Zabıta Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafından verilen eğitimde; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, belediye zabıta yönetmeliği,belediye emir ve yasaklar yönetmeliği konuları trafik ve zabıta şube müdürlüğü personeline detaylı olarak anlatıldı.



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