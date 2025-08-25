Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol içen kuzenler arasında çıkan tartışmada 19 yaşındaki Ferhat T., göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beraber alkol içen Ferhat T. (19) ve kuzeni F. T. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F. T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Ferhat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. F. T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ferhat T.’nin cenazesi ise Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.