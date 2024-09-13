Bu yılki yetenek sınavlarında 288 kişi başarı göstererek Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın öğrencisi olmaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının 2024-2025 eğitim dönemi yetenek sınavlarının sonuçları açıklandı. Bu yılki yetenek sınavlarında288 kişi başarı göstererek, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazandı. Başarılı olan öğrenciler için kayıt dönemi başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarının 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. 7 bölüm ve 29 Sanat branşındaki sınavlara 2 bin 200 vatandaş girdi. 5 ila 55 yaş arasındaki vatandaşların katıldığı sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarının sonuçları 12 Eylül Perşembe günü öğleden sonra açıklandı. Sonuçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ilan edildi.

Titizlikle yapılan değerlendirmeler; Belediye Konservatuvarı eğitmenleri ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından yapıldı. Buna göre; 288 yeni yetenek sınavlarda başarı göstererek, Büyükşehir Belediye Konserevatuvarının öğrencisi olmaya hak kazandı. Öğrenciler, kazandıkları bölüme göre 2 ile 4 yıl arasında eğitim görecek.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 23 EYLÜL’DE

Sınavlarda başarılı olan öğrenciler 12-13 ile 16-17 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıtlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 4. Cadde No: 39 Leyla Atakan Kültür Merkezi Sanayi Odası Karşısı İzmit adresinde, 09.00-17.00 arasında yapılacak. Kayıt işlemleri, bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci katkı payı bedeli ile gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Konservatuvarında 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak.