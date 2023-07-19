“Bizim Sokakta Şenlik Var” etkinliğine Gebze bölgesinde start veren Büyükşehir, çocukları oyuna ve eğlenceye doyurduKOCAELİ (İGFA) - “Mutlu şehir Kocaeli” vizyonu kapsamında insana dokunan hizmet ve eserleri birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukları da biran olsun unutmuyor. Özel günlerde ve bayramlarda çocukların neşesine neşe katan ve onları birçok organizasyonla buluşturan Büyükşehir, bu kez de “Bizim Sokakta Şenlik Var” etkinliği düzenleyerek tüm kentin çocukları ve aileleriyle bir araya geliyor. Bu kapsamda Gebze bölgesinde etkinliklerin startını veren Büyükşehir, çocukları oyuna ve eğlenceye doyuruyor.

Birçok aktivitenin bulunduğu şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu, Çayırova Erişler Şelale Park ve Darıca Millet Bahçesi’nde kurulan şenlik alanında şişme oyun grupları ve sahne şovları gibi eğlenceli aktiviteler yer alırken, doyasıya eğlenen çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramları yapıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Şut kalesi, kaydırak ve top havuzu gibi onlarca oyun grubunun içinde arkadaşları ile birlikte gönüllerince eğlenen çocuklar, kendilerine eşlik eden sevimli karakterle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Aileler, çocuklarının mutluluğuna ortak olurken, böyle bir hizmet sunulduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür etti.