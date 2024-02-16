Kocaeli’de vakalara müdahalede hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla 4 yeni ambulans daha hizmete sunuldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, toplam 90 ambulansın hizmette bulunduğunu, 2023 yılında il genelinde 152 bin 57 vakaya müdahale edildiğini belirtti.

Kocaeli’de vatandaşlara acil durumlarda daha hızlı hizmet vermek amacıyla 4 ambulans daha hizmete sunuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen ambulanslar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından düzenlenen törenle Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde çalışan sağlık personeline teslim edildi. Hizmete alınan yeni ambulanslarla birlikte Kocaeli’de acil durumlara müdahale etmek için hazır bekleyen 2’si obez, 1’i kar paletli, 1’i dört yataklı, 1’i yenidoğan olmak üzere ambulans sayısı 90’a yükseldi.

"Hem ilimizde hem de ülkemizin her bir tarafında fark oluşturan sağlık hizmetini ortaya koyduk"

Yeni ambulansların hizmete alınma töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon, sağlık sisteminde dünyada en iyiler arasına yer almak. Bu kapsamda da hem ilimizde hem de ülkemizin her bir tarafında modern hastaneler, tıbbi cihazlar, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımızla birlikte fark oluşturan sağlık hizmetini ortaya koyduğumuzu söyleyebiliriz. Milletvekili Sadettin Hülagü’nün hekim olması, ilimize çok önemli hizmetler yapmış olması, bu dönemde de ilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde teslim etmiş olması vesilesiyle kendisinin katkılarını her daim hissediyoruz" diye konuştu.

"Şu an ilave edeceğimiz 4 ambulansla birlikte 90 ambulansla ulaştık"

4 aracı hizmete sunduklarını belirten Vali Yavuz, "Şu an ilave edeceğimiz 4 ambulansla birlikte 90 ambulansla ulaştık. İlimiz genelinde 2023 yılında 152 bin 57 vakaya müdahale edilmiştir. Ambulanslarımız 2 milyon 821 bin 916 kilometre yol kat etmiştir. Gelen ihbarla vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna iletilmesi için arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlimizdeki sağlık yatırımları devam ediyor. 2024 yılında ağız ve diş sağlığı merkezleri olmak üzere birçok sağlık hizmetinin kurdelesini hep beraber kesmiş olacağız. Güzel günler bizi bekliyor. İlimize her daim ilgi ve desteğini esirgemeyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ambulanslarımızın vatandaşlarımızı sağlıklarına kavuşturmasını, kazasız belasız hizmet vermesini gönülden temenni ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Gölcük’teki hastanemiz mart ayı içerisinde açılacak"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ise konuşmasında, "Sağlıkla ilgili Mecliste görüşmelerimiz devam ediyor. Kocaeli bazında bakacak olursak sağlık hizmetleri, hekim ve personeller açısından Türkiye ortalamalarının üzerinde gidiyoruz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüm. Özellikle Derince bölgemizde 250 acil yataklı programı koyduk, 400 yataklı bilahare olacak. Çayırova’daki hastanemizin hızlandırılması ile ilgili görüşmeler yaptık. Gölcük’teki hastanemiz mart ayında açılacak. Semt polikliniklerinde 2 bin metrekare altında olanları da ihaleye kalmadan onay safhası ile yapabilmekteyiz. Sağlıkla ilgili hizmetler noktasında eksiklikler mutlaka vardır ama onunla ilgili de tedbirleri alıyoruz. Sağlık noktasında bize iletilen eksiklikler olursa kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.

Törene katılım yoğun oldu

Teslim törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Vali Yardımcısı Ali Ada, Sağlık İl Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Soyuduru, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Orhan Ahi ve sağlık çalışanları katıldı.