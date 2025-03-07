Büyükşehir’de son 5 yılda kadın çalışan sayısında yüzde 70 oranında bir artış kaydedildi. Belediyenin hukuk işlerinin yüzde 70’i kadın personeller tarafından yürütülürken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndaki personelin yüzde 89’u da kadınlardan oluşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görevli kadınlar yalnızca ofislerde değil, sokaklarda, sahada ve zorlu iş kollarında da görev alıyor. İtfaiye ekiplerinden mühendislik departmanlarına, veterinerlikten temizlik işlerine kadar geniş bir yelpazede görev yapan kadın personel, şehrin her alanında söz sahibi.

"Kadınların her alanda yer alması bizler için çok önemli"

Kadın çalışanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ulaşımpark’ta görevi şoför Meryem Çelik, "Kadınların her alanda yer alması bizler için çok önemli. İnsanlara sevdiklerine ulaşmalarında yardımcı olmak da çok anlamlı bir iş. İki yıldır ulaşım sektöründe çalışıyorum. Kadın şoförlerin toplumda daha fazla yer alması, kadınların gücünü ve kararlılığını göstermesi açısından önemli bir adım. Bizlere sağlanan imkanlar ve duyulan güven için Kocaeli Büyükşehir’e teşekkür ederim" dedi.

"Burada cinsiyet ayrımcılığına uğramıyoruz"

Vatman Asiye Çelik, kadınların kendilerine güvenildiğinde her alanda başarılı olabileceklerine dikkat çekerek, "Burada cinsiyet ayrımcılığına uğramıyoruz ve diğer arkadaşlarımızdan hep destek alıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınlara çok güzel fırsatlar sunuyor. Raylı sistemler gibi geleneksel olarak erkeklerin hakim olduğu bir alanda, kadınların da etkili bir şekilde görev alabilmesinin önemine dikkat çekiyorum" diye konuştu.

"Bu mesleği yapabiliyor olmak gurur kaynağı"

İtfaiyeci Nursena Baltacı, mesleğinin zorlu ve erkek egemen bir alan olduğunu ifade ederek, "Ancak kadınlar, azimle çalışarak bu mesleği de başarıyla icra edebilir. Kadınların yapamayacağı hiçbir meslek yok. Küçükken sorarlardı, ’Büyüyünce ne olacaksın?’ diye. Hep ’İtfaiyeci olacağım’ derdim. Kadın olarak bu mesleği yapabiliyor olmak gurur kaynağı. Bu meslek manevi açıdan da çok değerli" şeklinde konuştu.

"Kadına değer verildiğinde başarı artıyor"

Gazeteci Ece Özge Teke de kadınların her alanda başarılı olabileceğine dikkat çekti. Teke, "Tarladaki kadından uzaya çıkan kadına kadar her kadının içinde yürek olmalıdır. Büyükşehir, kadına değer veren bir yer. Burada kadın gazeteci olarak görev yapmak beni gururlandırıyor. Kadına değer verildiğinde başarı artıyor. Bir daha dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum" ifadelerini kullandı.

"Erkek meslektaşlarımla aynı şartlarda görevimi yerine getiriyorum"

Sokaklarda ve kurumsal alanlarda görev aldığını söyleyen zabıta memuru Esra Çinaz, "Kadın olmak daha dikkat ve özveri istiyor. Ancak bu bizi daha güçlü, dirençli yapıyor. Erkek meslektaşlarımla aynı şartlarda görevimi yerine getirirken, kadın olmanın toplumsal farkındalık oluşturabileceğini düşünüyorum" dedi.

"Yöneticilerimizden takdir alıyorum"

Ziraat mühendisi Memnune Gürcan Karaağaç da, "Kadın ve erkek arasındaki hegemonyaya inanmıyorum. Kadınlar, mühendislik ve diğer alanlarda istediklerini başarabilir. Çalışmalarımızda hem ekip arkadaşlarımızdan hem de yöneticilerimizden takdir aldık. Büyükşehir’in projelerinde her zaman daha iyi sonuçlar almak için sürekli gelişim içindeyiz. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasının önemi büyük" diye konuştu.

"Biz korkmuyoruz"

Gassal Emine Kar da, mesleğini severek yaptığının altını çizerek, "Kadın gassal olarak çalıştığımı duyanlar genellikle ’Korkmuyor musun?’ diye soruyorlar. Biz korkmuyoruz. Ölüm, hayatı daha değerli kılmamıza yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nde kadın olarak çalışmak, bize hem konfor hem de özel bir hassasiyet sunuyor. Belediye, kadınların farklı mesleklerde yer almasını teşvik ediyor. Gücümüzü inancımızdan alarak mesleği severek yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Görevimizi özverili bir şekilde yerine getiriyoruz"

Veteriner hekim Esra Aygün, "Can dostlarımızla çalışmak bazı zorluklar getirebilir ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye’nin en iyi barınaklarına sahip. Kadınlar bu alanda da başarıyla görev alıyor ve belediyemizin kadın çalışanlarına verdiği değer beni çok mutlu ediyor. Tüm kadın çalışanlar olarak görevimizi huzur ve güven içinde, özverili bir şekilde yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların içindeki güç engellenemez"

Mesleğinden gurur duyduğunu anlatan evde bakım hizmetleri personeli Fatma Göksal da, "İnsanlara yardımcı olmak, onların en zor anlarında yanlarında olmak, bizim için en değerli şey. Psikolojik ve fiziksel olarak zorlu bir meslek ama kadınların içindeki güç engellenemez. Kadınların engellenemez gücü ve kararlılığını sergileyerek topluma hizmet ediyoruz. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın vatandaş hizmetine verdiği önem, bizim için büyük motivasyon kaynağı" dedi.