Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının yeni öğrencileri kazandıkları bölümlere kayıtlarını yaptırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarının 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrenciler için başlatılan kayıt süreci tamamlandı. Bu yıl Konservatuvar ailesine katılan 288 öğrenci, kazandıkları bölümlerin branşlarına göre kayıtlarını yaptırdı. Yeni öğrencilerin kayıt sırasındaki heyecanları ise gözlerden kaçmadı.

KONSERVATUVAR AİLESİNE 288 YENİ ÖĞRENCİ

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, eylül ayının başında yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. Sınav sonuçları 12 Eylül Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 7 bölüm ve 29 sanat branşında eğitim veren Belediye Konservatuvarını bu yıl 288 öğrenci kazanarak, eğitim almaya hak kazandı.

KAYITLARINI YAPTIRDILAR

Sınavda başarılı olduğunu öğrenen öğrenciler vakit geçirmeden kayıt işlemlerine başladı. Hafta başından itibaren işlemlerin yapıldığı Büyükşehir Belediye Konservatuvarı binasına gelen öğrencilere aileleri eşlik etti.

HEYECANLARI GÖZLERDEN KAÇMADI

Yeni öğrencilerin kayıt sırasında oldukça heyecanlı oldukları gözlerden kaçmadı. Bu esnada eğitmenleriyle tanışma fırsatı bulan öğrencilere, yetkililer tarafından Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ile ilgili bilgi verildi. Ders programları konusunda da bilgi alan öğrenciler 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni öğretim yılı için gün saymaya başladı.

DEVLET KONSERVATUVARI’NA ÖĞRENCİ GÖNDERMENİN GURURU

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı kurulduğu günden bu yana çok sayıda öğrencinin yetişmesine olanak sağladı. Buradan eğitim alan öğrenciler Devlet Konservatuvarı sınavlarında başarı gösterdi. Bu başarının arkasında hiç kuşkusuz verilen eğitimin kalitesi önemli rol oynadı. Bu nedenle her yıl yapılan yetenek sınavlarına Kocaelililer büyük ilgi gösterdi. Bu yılki yetenek sınavları da bu ilgiden nasibini aldı. Eylül ayında yapılan yetenek sınavlarına rekor başvuru gerçekleşti. 2 binin üzerinde kişi Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yetenek sınavlarına girmek için başvuru yaptı.

7 BÖLÜM VE 29 SANAT BRANŞINDA EĞİTİM

Büyükşehir Konservatuvarında 7 bölüm ve 29 sanat branşında eğitim veriliyor. 5 ile 55 yaş arasında öğrenci profiline sahip olan konservatuvarda; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümleri yer alıyor. Öğrenciler kazandıkları bölüm branşına göre 2 ile 4 yıl arasında eğitim görüyor. Dersler ise alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor.