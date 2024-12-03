Kocaeli Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü’ndeki minikler, birçok farklı alanda, eğlenerek öğrenmeye devam ediyor. Son olarak Atatürk Çocuk Kulübü’nde eğitim alan Çayırovalı çocuklar, ‘Uzaya Yolculuk’ etkinliğinde velileriyle birlikte astronot kıyafetleri, gezegenler, roketler vb. materyaller yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocukların, geleceğe özgüvenli ve daha donanımlı yetiştiği ve okul öncesi eğitimi aldığı Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Geleceğin bilim insanlarının ve astronotlarının yetiştiği çocuk kulüplerinde son olarak ‘Uzaya Yolculuk’ etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Çocuk Kulübü’nde düzenlenen ve minik öğrencilerin aileleriyle birlikte katılım sağladığı, ‘Uzaya Yolculuk’ etkinliği birbirinden renkli anlara sahne oldu. Atatürk Çocuk Kulübü’nde eğitim alan çocuklar, minik astronotlar oldu, kimi çocuklar da velileriyle birlikte kendilerine roket kostümü yaptı.

MERAK DUYGULARI ARTIYOR

Velileriyle birlikte bu renkli etkinliğe katılan Çayırovalı çocuklar, hazırladıkları güneş sistemi, roket, astronot vb. materyallerini, ‘Uzaya yolculuk’ panosunun önünde ölümsüzleştirdi. Bu ve benzeri etkinliklerin eğitim-öğretim dönemi içerisinde sık sık gerçekleştirildiği Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde, minik Çayırovalıların eğlenerek öğrenmesi, el becerilerinin ve sosyal yeteneklerinin artması, merak ve keşif duygularının artması amaçlanıyor. Atatürk Çocuk Kulübü’nde çocuklarıyla birlikte ‘Uzaya Yolculuk’ etkinliğine katılan veliler, Çayırova Belediyesi eğitimcilerine bu güzel anı için teşekkürlerini iletti.