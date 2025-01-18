Kocaelispor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan ortak çalışma neticesinde Kocaeli genelinde bulunan devlet ve özel ilkokul, orta okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak ’Şehrimin Takımı Kocaelispor’ konulu öykü yarışması düzenlenecektir. Dereceye giren öyküler 24 Nisan’dan itibaren 24 Nisan tarihine kadar kulübümüze ait soyunma odası koridorlarında özel olarak tasarlanacak alanda sergilenecektir"

Kaynak: iha