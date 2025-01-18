Kocaelispor’un sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"2024 yılı ve önceki dönemlere ait aidat borcu olmayan kulüp kongre üyelerimiz, 2024-2025 futbol sezonu ikinci yarısında kulübümüzün Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynayacağı Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında öncelikli bilet alma ve alınan maç biletlerinde yüzde 10 indirimden faydalanma hakkına sahip olacaklardır. 2024-2025 sezonu ikinci yarısı itibarıyla müsabaka biletleri ilk 24 saat sadece kongre üyelerimiz için satışa çıkartılacak olup, birinci gün sonunda Kocaelispor logolu Passolig kart sahibi diğer taraftarlarımız için genel satışa çıkartılacaktır. Öncelikli bilet alma ve yüzde 10 indirimden faydalanma hakkına sahip olacak olan 2024 yılı ve önceki dönemlere ait aidat borcu bulunmayan kongre üyelerimiz Passolig sisteminde kendi TC kimlik numaraları ile diledikleri Kocaelispor logolu Passolig kart sahibi 2 kişi için de öncelikli bilet alma ve yüzde 10 indirimden faydalanma hakkına sahip olacaklardır. 2024 yılı ve önceki dönemlere ait aidat borcu olmayan kulüp kongre üyelerimiz, bugünden itibaren KS Store alışveriş noktalarında yapacakları alışverişlerde yüzde 10 indirimden faydalanacaklardır. İndirimli alışverişten yararlanmak isteyen kongre üyelerimizin alışveriş esnasında kimliklerini satış görevlilerine ibraz etmesi gerekmektedir. Tüm taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız."