Burhaniye ilçesinde, Turizmci Hüseyin Zorlu, Almanya uçuşlarının 4 Nisanda başlayacağını söyledi. Kocaseyit Havalimanından sezonun ilk uçuşu Düsseldorf’a yapılacak.

Edremit Körfezinde Almanya uçuşları merakla beklenirken, ilk uçuşun 4 Nisanda yapılacağı açıklandı. Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışı yapan turizmci Hüseyin Zorlu, “Yaz aylarında Kocaseyit Havalimanından yapılan Almanya uçuşları ilgi görmektedir. Bu yılın ilk uçuşu da 4 Nisanda başlayacak. Uçuşlar haftanın Perşembe günü yapılacak. 18 Haziranda ise Köln uçuşları başlayacak. O da haftanın Salı ve Cuma günleri yapılacak” dedi.