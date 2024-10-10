Köfteci Yusuf'un ismi, Bakanlığın 2 Ekim’de yayımladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde geçerken, Akkaş, "Yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim" şeklinde konuştu. Olayın ciddiyetini vurgulayan Akkaş, bu süreçte şeffaflık ve adalet çağrısında bulundu.

Köfteci Yusuf, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine de dahil edilmesiyle gündeme geldi. Akkaş’ın açıklamaları, çalışanları ve müşterileri için umut verici bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Şirketin itibarını korumak adına atılacak adımların merakla bekleniyor.