Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar üzerinde meydana gelen olayda, emekli Türkçe öğretmeni olarak bilinen ve "Komando dede" olarak tanınan 70 yaşındaki İbrahim Cebeci, sabahın erken saatlerinde dehşet verici bir cinayete imza attı. İddialara göre, Cebeci, 65 yaşındaki karısı Ayşe Cebeci'ye karşı balta kullanarak vahşice saldırdı.

Cebeci'nin karısını defalarca baltayla vurarak öldürmesinin ardından mahalle muhtarının kapısını çalıp, dehşet dolu eylemini muhtara itiraf etti. Muhtarın bu acı olayı polise bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, muhtarın yanında bulunan Cebeci'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan incelemelerin ardından Ayşe Cebeci'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi, burada otopsi işlemi için beklemeye alındı.

İbrahim Cebeci, bu olayla adını bir kez daha duyurdu, ancak daha önce de benzer bir olayın içinde yer almıştı. Üç yıl önce, Cebeci, silahla rastgele ateş açarak çevreyi panik içinde bırakmış ve polisin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilmişti. Bu dönemde, Cebeci'nin eşi, eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve ilaç kullanmadığı zaman bu tür olaylara eğilimli olduğunu belirtmişti.

İbrahim Cebeci'nin geçmişteki olayları, kamuoyunda dikkat çekmişti. Özellikle bayramlardaki ilginç dansı ve ağaca benzer bir şekilde asılması, insanların hafızasında yer etmişti.