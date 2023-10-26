Altın fiyatlarında yükseliş jeopolitik risk etkisiyle devam ederken altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde en yüksek 1989 doları gördü.

Altın saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,25 yükselişle 1984 dolarda işlem görüyor.

YENİ REKOR KIRILDI

Gram altın tarihi rekorunu geçtiğim günlerde Bugün, altının gram fiyatı, ikinci kez bin 800 liranın üzerini test edilerek yeni rekor kırıldı.

Ons altındaki ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini bin 808 liraya taşıdı. Bununla bitlikte gram altın 1796 liradan alıcı buldu.

DOLARDA YENİ ZİRVE

Bugün sabah saatlerinde İstanbul serbest piyasada dolar 28,1420 liradan, euro 29,6770 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada 28,1300 liradan alınan dolar, 28,1523 liradan satılıyor. 29,6750 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,7770 lira olarak belirlendi.