Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelsiz Şehir" politikaları kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve gençler için hazırlanan Özel Genç KOMEK Yaz Okulu, bu yaz da eğitimlerine devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında sürdürdüğü Özel Genç KOMEK Yaz Okulu’nda özel öğrenciler yaz tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK kapsamında her yıl “Özel Genç KOMEK Yaz Okulu” da düzenlediklerini anımsatarak, özel gereksinimli öğrenciler için düzenlenen yaz okulunun, onların eğitim ve sosyal hayatına önemli katkı sağladığını söyledi.

Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli öğrencilerimizin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda yaz okulumuz, özel gereksinimli gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine, sosyal becerilerini geliştirmelerine ve yeni şeyler öğrenmelerine olanak sağlıyor. Onlar için sanat atölyelerinden spor etkinliklerine, kültürel gezilerden özel eğitim programlarına kadar çeşitli aktivitelerle dolu bir program hazırladık. Amacımız, her bir öğrencimizin kendini daha iyi ifade edebilmesi ve potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi. Özel öğrencilerimiz ile ailelerinin enerjisi ve kararlılığı, bizi her zaman ileriye taşıyor. Bu vesileyle, Özel Genç KOMEK Yaz Okulu'na katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kıymetli velilerimize de katkıları için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Özel gençler de kendileri için hazırlanan yaz okulunda emek veren herkese teşekkür ederek, etkinliklerle çok eğlendiklerini söyledi.

ENGELSİZ EĞİTİMDE SINIR YOK: ÖZEL GENÇ KOMEK YAZ OKULU

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz Şehir" politikaları kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve gençler için hazırlanan Özel Genç KOMEK Okulları’nda eğitimler, Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu, Konevi İşitme Engelliler Okulu, Karatay Özel Eğitim Meslek Lisesi ve 15 Temmuz İlköğretim Okulları'nda gerçekleştiriliyor.

Eğitimler, dokuma, basit dikiş, mutfak, Kuran-ı Kerim, Orf eğitimi, el sanatları, okçuluk, resim, değerler eğitimi, akıl zeka oyunları, spor, oyunlarla matematik ve makrome gibi çeşitli branşlarda veriliyor. Özel Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan özel öğrenciler, havuz etkinlikleri, servis imkanı, ders materyalleri, oyun kampı, Beyşehir ve şehir merkezi gezileri, dönem sonu etkinlikleri, tarım ve hasat toplama etkinlikleriyle Kelebekler Vadisi gezisi gibi çeşitli faaliyetlerden yararlanabiliyor.

Özel öğrencilere refakat eden aileler de kurs merkezlerinde kendileri için hazırlanan ücretsiz etkinliklere katılarak hem çocuklarının yanında olabiliyor hem de zamanlarını verimli geçirebiliyorlar.