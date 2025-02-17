Camili Mahallesi Şehit Hikmet Can Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 DL 189 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Refüje çarparak durabilen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: iha