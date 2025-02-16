KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, Hatice Hatun Çocuk Mektebi, 4/6 yaş aralığında çocukların milli ve manevi değerler çerçevesinde geleceğe emin adımlarla hazırlanması için alanında uzman eğitmenler eşliğinde örnek eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Türkiye’ye örnek bu kompleksteokul öncesi çağdaki çocuklar Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve kişisel gelişim sağlayan aktiviteler ile de verimli ve keyifli bir vakit geçirirken aileler için çocuk-aile ilişkilerini güçlendirecek eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Seminerlerde psikolojik danışmanlarve müftülük vaizleri görev alıyor.

Bu noktada 3 yıldır gerçekleştirilen ve 2025 ‘Aile Yılı’nda da başarılı bir şekilde sürdürülen “Çocuğumun Farkındayım Bunun İçin Kurstayım” Projesikapsamında gerçekleştirilen seminerde ‘Teknolojinin Psikolojik Etkileri, ‘Öfke ve Sınır’ ‘Dijital Dünyada Okur Yazarlık’konuları konuşuldu. Proje ile 4-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel evreleri ve bu süreçte doğru anne baba tutumu, temel değerlerin çocuklara nasıl öğretileceği ve bu değerlerin çocuğun ilerleyen eğitim süreçlerinde kalıcı olmasını sağlamak amacıyla yapılması gerekenler anlatıldı.

İnsanın gelişimsel süreci çocukluk, gençlik ve yetişkinlik olmak üzere 3 evreden oluştuğuna değinilen seminerde çocukluk döneminin hem gençlik hem de yetişkinlik dönemini etkileyen önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekildi. Eğitimde bu dönemde çocukların hem temel değerleri hem dedini değerlerimizi doğru bir şekilde almasının ve güzel bir aile ortamında bunun desteklenmesinin de önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Seminerlere katılan aileler ise burada öğrendikleri bilgiler ile çocuklarda uyum sorunun azaldığını ve iletişim becerilerinin arttığını ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Her programda farklı konuların konuşulacağı “Çocuğumun farkındayım bunun için kurstayım” eğitim semineri 3 Mayıs’a kadar devam edecek.