Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek programı kapsamında Selçuklu’nun kardeş belediyesi Stari Grad’ı ziyaret ederek, göreve seçilen belediye başkanı İrfan Cengic’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.KONYA (İGFA) - Balkan topraklarındaki ecdat yadigarı Bosna Hersek’le her platformda iş birliği ve kardeşlik bağını kuvvetlendiren Selçuklu Belediyesi bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu çalışmalar kapsamında bir dizi etkinlik ve temas için Bosna Hersek’e ziyarette bulundu.

Başkan Pekyatırmacı Bosna Hersek programı kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi ve Selçuklu’nun kardeş belediyesi Stari Grad’ı ziyaret etti.

Burada göreve yeni seçilen Başkan İrfan Cengic ve yöneticiler tarafından karşılanan Başkan Pekyatırmacı Cengic’e yeni görevinde başarı dileğinde bulundu. İş birliği kapsamında istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaret sonrası açıklama yapan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin Bosna Hersek ile olan tarihi ve kültürel bağlarının her geçen gün daha da kuvvetlendiğini ifade etti.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında güçlü kültürel ve tarihi bağların olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz bu topraklara her gelişimizde kardeş özlemimizi gideriyoruz ve ecdadımızı birlikte yad ediyoruz. Bu ziyaretimizde de kardeş belediyemiz Stari Grad’ı ziyaret ettik ve göreve seçilen kardeşimiz İrfan Cengic Bey’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, kentler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek adına yapılacak yeni projeler üzerine istişarelerde bulunduk. İrfan Cengic Bey’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Stari Grad’ı Belediye Başkanı İrfan Cengic de, Başkan Pekyatırmacı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.