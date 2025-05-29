Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Şehrimiz İmzamız” projesi kapsamında 31 ilçedeki ilkokul 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul 5. ve 6’ncı sınıflara yönelik düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları” İl Finali’nde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçedeki ilkokul 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul 5. ve 6 sınıflara yönelik düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları” İl Finali büyük heyecana sahne oldu.

Geçtiğimiz Kasım ayında okul turnuvaları ile başlayan devam eden aylarda ilçe turnuvaları, bölge turnuvaları ve il turnuvalarının ardından öğrenciler, 28 Mayıs’ta Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda düzenlenen final müsabakalarında il şampiyonu olabilmek için mücadele etti.

İl finalleri kapsamında; 3. sınıflar “Mendil Kapmaca-Seksek”, 4. sınıflar “Kaleli Yakantop”, 5. ve 6. sınıflar ise “Kaleli Yakantop Karma-Kız-Erkek” takımları olmak üzere 8 kategoride yarışıldı. Büyük heyecana sahne olan yarışmalar sonunda ilk üçe giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Şehrimiz İmzamız” Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması” ile kültürel unsurların ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin çocuklara aktarılması amaçlanıyor.