Ekipler, yangına müdahale etmek için yaklaşık 150 metre hortum kullandı. Yangın sonucunda ev ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kül oldu. Ayrıca, yangın sırasında evde bulunan köpeğin evden ayrılmadığı gözlendi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun çabalarla alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, Eyüp A.’nın köpeğinin yangın boyunca evi terk etmediği görüldü. Köpeğin dumandan etkilenmediği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ev sahibinin, bağ evine her gün uğradığı ve burayı sık sık kullandığı belirtildi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığını söyleyen Eyüp A., "Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Evde de kimse yoktu. Burayı bağ evi olarak kullanıyoruz. Sürekli gelip gidiyoruz. Köpeğim var, ona da bir şey olmamış. Burayı hiç bırakmamış" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.