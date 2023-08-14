Sık sık yaşanan sokak köpeği vakası bir tekrarı daha yaşattı. Sokak köpeğinin bu seferki hedefi bu sefer turistler oldu. Kapadokya'ya tatile gelen 2 İtalyan turist, sabah saatlerinde yürüyüşe çıktıkları merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Güvercinlik Vadisi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Yürüyüşe Çıktık, Köpek Saldırdı

Yaşadıkları olay sonrasında hastaneye tedavi olmaya gittiklerini ifade eden İtalyan turist Enrico Radrizzani, "Sabah saat 05.55'te yürüyüşe başladık. Yürürken kocaman bir köpekle karşılaştım. İlk önce kolumdan ısırmaya çalıştı. Başka bir köpeğin de beni ısırmaya geldiğini gördüm. Korkutmak için bağırdım. Kolum kanamaya başladı. Hastaneye gittik tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Köpek gelirken Ciulia düştü ve kulağından yaralandı. Buradaki vadiler çok güzel ama turistler güvende olmalı. Bir sürü büyük köpeğin size doğru koşmasını aklım almıyor. Birileri bu durumla ilgilenmeli. Bizim durumumuz gerçekten çok daha kötü olabilirdi.” dedi.