Körfez Belediyesi, Ramazan ayı öncesi kent genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı.

Körfez Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelindeki camiler, mescitler ve cemevinde çalışmalarını sürdürüyor. İbadethanelerin temizliğini yapan Körfez Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, 36 mahallenin tamamında bulunan 86 cami, 7 mescit ve 1 cemevi içinde bulunan halıları profesyonel makinelerle süpürüp, yıkadı. Ekipler, tuvaletlerin, ayakkabılıkların ve camların temizliğini de gerçekleştirdi.