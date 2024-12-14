Öğretmen ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim sezonu geçirmesi için bahçe düzenlemesi, temizlik, boya, bakım ve tadilat işlemlerini yürüten Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Körfez Belediyesi ekipleri, son olarak Yukarı Hereke Ortaokulu’nda engelli bireylerin daha rahat giriş-çıkış sağlayabilmesi adına engelli rampasını yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, ihtiyaç duyulan her alanda desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti.

Kaynak: iha