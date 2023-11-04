Aydın'a bağlı Menderes Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 tane çocuğu olan Nuriye Öztürk, dün akşam saatlerinde oturduğu evinden ilçe merkezinde işi olduğunu söylerek, ayrıldı. Fakat, ilerleyen saatlerde eve dönmedi ve kendisine ulaşılamayan Öztürk'ün yakınları, polise ihbarda bulundu.

Nuriye Öztürk polisler tarafından aranırken, bugün sabah saat 08.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar Menderes Nehrinin üzerindeki köprüde bir kadının hareketsiz yattığını gördü ve ardından durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, kadının öldüğü belirlendi. Daha sonra Jandarma ekipleri cansız bedenin kayıp olarak aranan Nuriye Öztürk'e ait olduğunu belirledi.

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Kurumu'na götürüldü. Öztürk'ün ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.