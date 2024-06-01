Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, deniz sezonunda alınacak önlem ve çalışmaları değerlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KOSKEM, 2024 yılı deniz sezonu için toplandı. Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda yeni sezonda yapılacak çalışmalar ele alındı. Sivil toplum kuruluşlarının istek, görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışan KOSKEM ekibi yeni sezona hazır. Geçtiğimiz yıl deniz sezonunda 2 bin 197 kişinin hayata yeniden tutunmasını sağlayan KOSKEM, bu yıl da görev başında olacak.

15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasını kapsayan deniz sezonunda 3 ilçedeki 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti verilecek. Sezonda görev alacak cankurtaranlar ilk olarak hazırlıklara havuz çalışmalarıyla başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarına hızlı ve yerinde müdahale için sıkı eğitimden geçirilecek. Cankurtaranlar İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel ve Gölcük’te bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek. Cankurtaran eğitimlerinin sonunda tüm katılımcılarla birlikte ortak kurtarma tatbikatı yapılacak.