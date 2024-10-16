Mudanya’da, Mesudiye kooperatif üyeleri ve köy sakinlerine "Mesudiye Defne Alanı Rehabilitasyonu" ve "Defne Faydalanma Planı" hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mesudiye kooperatif üyeleri ve köy sakinlerine potansiyel defne sahalarının iyileştirilmesi ve bilinçsiz üretimin önlenmesi için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bilgilendirildi. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Mudanya Orman İşletme Şefliğinde bilgilendirmenin ardından Karacabey Orman Müdürlüğü Yeniköy Orman İşletme Şefliğinde iyi uygulama örneği incelendi.

Mesudiye Mahallesinde, sürdürülebilir defne üretimi için çalışmalar 3 yılda tamamlanacak. Çalışmalar çerçevesinde, toplamda bin 100 hektar verimsiz alanda biyoçeşitliliğin devamlılığını garanti altına alınarak defne lehine iyileştirme çalışmaları yapılacak. Sürdürülebilir ve verimli defne yaprağı üretimi için “Faydalanma Planları” hazırlanacak.

Üreticilere yönelik defne yaprağı üretim teknikleri, kurutma ve pazarlama konularında eğitim verilecek. Çalışmalar tamamlandığında 2010 yılından bu yana iyileştirme çalışmalarına konu edilen Karacabey ve Mustafakemalpaşa Defne sahalarında olduğu gibi verimsiz ve atıl sahaların rehabilitasyonu ile potansiyelinin ortaya çıkarılması, hem yöre halkına hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.