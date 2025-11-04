Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapımı devam eden Hamidiye-Bolatlı-Beşevler köy yolu sıcak asfaltını Sebahat teyze attı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Hamidiye-Bolatlı-Beşevler Köy Yolu asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Sözer, Ziyaret sırasında Sebahat Oğuz ile birlikte finişerin başına geçerek köy sakinleriyle sohbet etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "2025 yılı asfalt programı kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla, Beşevler Köyü’nden Bolatlı, Hamidiye ve Söğütçük köylerine kadar toplam 14,6 kilometrelik kesintisiz sıcak asfalt ulaşımı sağlanacak. Proje, köy yollarının standardını yükselterek ulaşım konforunu artırmayı, güvenliği sağlamayı ve kırsal altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor" dedi.

Öte yandan çalışmalara, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç da katıldı.