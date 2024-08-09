Tarihi eser operasyonuna bir yenisi daha eklendi jandarmanın düzenlediği operasyonda Muğla'nın Milas ilçesinde Kral Hekatimnos'un 2.500 yıllık mermer heykeli roma dönemine ait koçbaşı ve sunak taşı ile geçirildi.

Başarılı şekilde yapılan operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas'ta Y.Ö.'nün elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine bu akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, Kral Hekatomnos'un 2 bin 500 yıllık mermer heykeli, sunak taşı ve Roma dönemine ait koç başı ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.Ö.'nün işlemleri sürüyor.