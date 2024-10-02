Ülkenin doğusundaki Hualien şehrinde, 70 yaşındaki bir adam ağaç budarken rüzgarın etkisiyle düştü ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca, Hualien'deki Shoufeng beldesinde, güçlü rüzgarlar nedeniyle 70 kişi yaralandı. Yunlin şehrinde bir kişi plajda gezerken dalgalara kapılarak kayboldu; kurtarma çalışmaları, dalgaların tehlikeli olması nedeniyle geçici olarak durduruldu. Hualien'in Xiulin kasabasında ise bir görgü tanığı, köprüden geçerken bir kişinin suya düştüğünü bildirdi. Kayıp kişinin bulunması için arama-kurtarma operasyonları başlatıldı. Tayfunun etkisiyle yaşanan bu olaylar, bölgede büyük endişe yarattı.

Kaynak: İHA