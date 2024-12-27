Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, kredi kartı puanlarının herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan kullanılabilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak veya silmek, açık şekilde tüketici haklarına aykırıdır” şeklinde açıklama yaptı.

Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, kampanyanın başlangıcında puanların geçerlilik süresinin ne zaman sona ereceğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini belirterek, eğer bu konuda tüketicilere bilgi verilmediyse, haklarının korunması için tüketici hakem heyetlerine başvurabileceklerini ifade etti.