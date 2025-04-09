Kilis’te avukatlık yapan Muhammed Taha Akkurt, kripto paraların Türk hukuk sistemine göre para değil, ’kripto varlık’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Akkurt, bu ifadenin kripto varlıkların hukuki açıdan daha doğru bir şekilde ele alınmasını sağlayacağını söyleyerek, "Kripto varlıklar, diğer mal varlıkları gibi mirasa konu olabilir, ancak özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır" dedi. Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesinde mirasın geçişine dair hükümler olduğunu vurgulayan Akkurt, kripto varlıkların da bu kapsamda yer aldığını belirtti.

"Kripto varlıkların miras paylaşımında dikkat edilmesi gereken iki durum’’

Akkurt, kripto varlıkların mirasçılara aktarımının iki farklı şekilde gerçekleşebileceğini söyledi. İlk olarak, kripto varlıkların bir alım, satım platformunda tutulması durumunda, mirasçılar veraset ilamı ve veraset, intikal vergisini ödedikten sonra bu platforma başvurarak miras payları oranında haklarını alabilecekler.

Şifresini bilmeyen mirası kaybedecek

Diğer bir durumda ise, miras bırakan kişinin kripto varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklaması söz konusu olabilir. Akkurt, bu durumda private key bilgisi bilinmediği takdirde mirasçıların ciddi hak kayıpları yaşayabileceklerini vurguladı.

Miras sözleşmesi önerisi

Akkurt, kripto varlıklarını soğuk cüzdanlarda tutan vatandaşların private key bilgilerini mirasçılarına bildirmeleri gerektiğine dikkat çekti. "Bu bilgilerin miras sözleşmesi ile paylaşılması, mirasçılar açısından büyük önem taşır. Aksi takdirde, kripto varlıklara erişim sağlanamayabilir ve ciddi mağduriyetler yaşanabilir" diye konuştu.