Küçükçekmece Belediyesi, yaklaşık 60 bin kişiyle Ramazanın huzurunu ve bereketini aynı sofrada paylaşacak. On bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferine uygun kültürel etkinlikler ay boyunca kent sakinleriyle buluşturulacak.

Küçükçekmece Belediyesi, hazırlıklarını tamamlayarak on bir ayın sultanı Ramazan’ı karşıladı. Fevziçakmak Meydanı ve Sefaköy Atatürk Parkı’nda iftar çadırları kuran Küçükçekmece Belediyesi, yaklaşık 60 bin kişiyle Ramazanın huzurunu ve bereketini aynı sofrada paylaşacak. Ramazan ayı boyunca Fevziçakmak Meydan ve Atatürk Parkı’nda kurulacak iftar çadırlarında, her gün yaklaşık 2 bin kişi için iftar yemeği verilecek. İftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlar için kentin en kalabalık noktalarında iftariyelik dağıtımı da gerçekleştirilecek. Metrobüs, marmaray durakları, meydanlar, hastane acil servisleri ve AVM önlerinde yapılacak iftariyelik ikramı, bir ay boyunca sürecek.

Ramazan etkinlikleri Fevzi Çakmak Meydanı’nda 11 Mart’ta başlayacak olan Ramazan ayı boyunca Fevzi Çakmak Meydanı, geleneksel kültürü yansıtan etkinliklere sahne olacak. Gölge oyunlarından, çocuklar için masal saatine, tasavvuf müziği dinletilerinden, Kur-an’ı Kerim Tilaveti ’ne manevi iklime yakışır pek çok etkinlik, 30 gün boyunca Küçükçekmecelilerle buluşacak.

İbadethaneler temizleniyor

Belediye ekipleri, Ramazan ayı boyunca ilçedeki camilerde ve cemevlerinde vatandaşların daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapması için titiz bir çalışma yürütüyor. Temizlik çalışmaları da Ramazan ayı boyunca devam edecek.

“Ramazan birlik, bereket ve paylaşmaktır”

Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Ramazan berekettir, birlikteliktir, paylaşmaktır. Ramazan’ın birlik ve beraberliğimizi artırmasını dayanışmanızı, birbirimize karşı anlayışımızı, hoşgörümüzü beslemesini temenni ediyorum. İftar çadırımıza ve Ramazan iklimine uygun kültürel etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda güzel bir Ramazan ayı geçirmeyi diliyorum” diye konuştu.