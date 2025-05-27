Ses çok yumuşak veya çok yüksek olabilir. Yüksek ve düşük perdeli de olabilir. Bazılarında tek kulak çınlarken bazılarında iki kulakta birden çınlama hissedilebiliyor. Ciddi kulak çınlaması olan kişilerde işitme, çalışma veya uyuma problemleri olabilir. Uzun vadede kulak çınlaması işitme kaybı yapabilir. Bu yazımızda sizler için “Kulak çınlaması (tinnitus) nasıl geçer?” sorusunu cevaplandıracağız.

Kulak çınlaması bir hastalık değildir – bu bir belirtidir. Kulağınızı, iç kulağı beyne bağlayan işitsel siniri ve beynin sesini işleyen kısımlarının bulunduğu işitme sisteminizde bir sorun olduğunu gösteren bir belirtidir. Kulak çınlaması nedenleri çok çeşitli olabilir. Ancak en yaygın nedenlerden biri, gürültüye bağlı işitme kaybıdır.

Kulak çınlaması için kesin bir çare yoktur. Bununla birlikte kulak çınlaması geçici veya kalıcı, hafif veya şiddetli, kademeli veya hızlı olabilir. Kullanılan bazı kulak çınlama tedavisi yöntemleri vardır. Bu tedavilerin amacı, kafanızdaki ses hakkındaki algınızı yönetmenize yardımcı olmaktır. Kulak çınlaması ilaçları algılanan sesi durduramayabilir, ancak yaşam kalitenizi artırabilir.

Kulak Çınlaması Nasıl Tedavi Edilir?

1. İşitme cihazları

Çoğu insan kulak çınlaması işitme kaybının bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Işitme kaybı yaşadığınızda, beyniniz ses frekanslarını farklı bir şekilde işlemeye başlar. Işitme cihazı, harici seslerin desibelinii artırmak için mikrofon, amplifikatör ve hoparlör kullanan küçük bir elektronik cihazdır. Bu cihaz, beynin sesi işleme yeteneğinde nöroplastik değişikliklere yol açabilir.

Kulak çınlamasınız varsa diğer sesleri daha iyi duydukça çınlama seslerini de daha az duyarsanız. Yapılan istatistiklerde kulak çınlaması şikayeti olan hastaların %60 ı işitme cihazı taktıktan sonra çınlama seslerini daha az duydugunu söyledi.

2. Ses maskeleme cihazları

Ses maskeleme cihazları, kulak çınlamasının iç sesini kısmen dışarıda bırakan hoş veya iyi huylu bir dış gürültü sağlar. Geleneksel ses maskeleme cihazı, masa üstü bir ses makinesidir, ancak bunun kulağa oturan küçük elektronik cihaz modelleri de vardır. Bu cihazlar huzur verici, dinlendirici sesler, doğa sesleri, müzik veya diğer ortam sesleri çalabilir. Çoğu kişi, kulak çınlamasından sadece biraz daha yüksek olan bir dış ses seviyesini tercih eder. Ancak bazıları kulak çınlamasını tam bastıracak bir ses duymak ister.

Bazı insanlar, insanların rahatlamasına ya da uykuya dalmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ticari ses makineleri kullanır. Ayrıca kulaklık, televizyon, müzik ve hatta bir fan da kullanabilirsiniz.

3. Değiştirilmiş veya özelleştirilmiş ses makineleri

Standart maskeleme cihazları, kullanırken kulak çınlamasını maskelemeye yardımcı olur, ancak uzun süre etkili değildir. Modern tıp cihazları, kulak çınlamanıza özel olarak uyarlanmış özel sesler kullanır. Normal ses makinelerinin aksine, bu cihazlar yalnızca zamanla eskiyebilir. Cihazı kapatttıktan sonra da uzun bir süre boyunca cihazın etkisi devam edebilir, kulak çınlamanızın algılanan yüksekliğinde uzun vadeli bir iyileşme kaydedebilirsiniz.

4. Psikolojik kulak çınlaması nasıl geçer?

Duygusal stres kulak çınlamasının bir numaralı sebebidir. Kulak çınlaması olan kişilerde depresyon, anksiyete ve uykusuzluk çok sık rastlanan durumlardır. Bilişsel davranışçı terapi, psikolojik kulak çınlaması olan kişilerin durumlarıyla yaşamayı öğrenmelerine yardımcı olan bir tür konuşma terapisidir. Bu terapi sesi kısmak yerine, sesi nasıl kabul edeceğinizi öğretir. Amaç, yaşam kalitenizi arttırmak ve kulak çınlamasının sizi deli etmesini engellemektir.

Konuşma terapisinde olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamak ve değiştirmek için, genellikle haftada bir kez bir terapist veya danışmanla seanslar gerçekleştirilir. Konuşma terapisi başlarda depresyon ve diğer psikolojik sorunların tedavisi için geliştirilmişti ancak son zamanlarda psikolojik kulak çınlaması tedavisinde de etkili sonuçları olduğu görülüyor. Kore Odyoloji Dergisi’nde yayınlananlar da dahil olmak üzere birçok çalışma, konuşma terapisinin genellikle kulak çınlaması ile birlikte gelen tahrişi ve rahatsızlığı önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştur.

5. Aşamalı kulak çınlaması yönetimi

Aşamalı kulak çınlaması yönetimi, ABD Gaziler Dairesi tarafından sunulan terapötik bir tedavi programıdır. Kulak çınlaması, orduya katılan askerlerin büyük bir çoğunluğunda görülen bir durumdur. Yüksek sesli savaş sesleri (ve eğitim) genellikle gürültüye bağlı işitme kaybına neden olur.

Ordudan emekliyseniz, silah sesinden kulak çınlaması nasıl geçer sorusunun cevabını arıyor olabilirsiniz. Bunun için en yakın hasteneye başvurup işitme kaybı olup olmadığını kontrol ettirin. Sonrasında aşamalı kulak çınlaması yöntemi işe yarayabilir.

6. Antidepresanlar ve anksiyete (kaygı bozukluğu) ilaçları

Kulak çınlaması tedavisinde birden çok yöntem birlikte kullanılmalıdır. Doktorunuz tedavinizin bir parçası olarak ilaç önerebilir. Bu ilaçlar, kulak çınlaması semptomlarınızı daha az sinir bozucu hale getirerek, yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olur. Anksiyete ilaçları uykusuzluk için de etkili bir tedavi yöntemidir.

Tıp Bilimi İzleyicisi’nde yayınlanan bir araştırmada alprazolam (Xanax) adlı kaybı bozukluğu ilacının kulak çınlaması olan hastaları rahatlattığı bildirilmiştir.

Kulak çınlaması tedavisinde yaygın olarak kullanılan antidepresanlar şunlardır;

Klomipramin (Anafranil)

Desipramin (Norpramin)

İmipramin (Tofranil)

Nortriptyline (Pamelor)

Protriptyline (Vivactil)

7. Fizyolojik bozuklukları ve engelleri tedavi etmek

Çoğu kulak çınlama vakası işitme kaybından kaynaklanmaktadır. Bazen de, kulak çınlaması işitme sistemini tahriş eder. Kulak çınlaması bazen çene ekleminde var olan bir problemin belirtisi olabilir. Kulak çınlamanıza çene eklemleri neden olmuşsa, diş tedavileri ya da çene kemiği kontrolleri işe yarayabilir.Kulak çınlaması ayrıca aşırı kulak akıntısı belirtisi de olabilir. Bazen kulakların temizlenmesi kulak çınlamasını geçirmek için tek başına yeterlidir. Kulak zarına değen yabancı cisimler de kulak çınlaması neden olabilir. Kulak, burun ve boğaz uzmanı kulak kanalındaki tıkanmayı kontrol edebilir.

8. Egzersiz

Egzersiz yapmak genel olarak her şeye faydalıdır. Kulak çınlaması stres, depresyon, anksiyete, uyku eksikliği ve hastalık ile ağırlaşabilir. Düzenli egzersiz, stresi yönetmenize, daha iyi uyumanıza ve daha sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.

9. Farkındalık temelli stres azaltma (stres yönetimi)

Sekiz haftalık bir farkındalığa dayalı stres azaltma kursunda katılımcılar, dikkatlerini bilinçlendirme eğitimi ile kontrol etme becerilerini geliştirirler. Geleneksel olarak, program insanların dikkatini kronik ağrılarından uzak tutmak için tasarlanmıştı. Bu tarz bir eğitim kulak çınlaması için de faydalı olabilir.

Kronik ağrı ve kulak çınlaması arasındaki benzerlikler, araştırmacıları farkındalığa dayalı kulak çınlaması azaltma programı geliştirmeye yöneltmiştir.8 haftalık bu özel programa katılan katılımcıların hem kulak çınlamalarında hem de depresyon ve kaygı bozukluklarında azalma görüldü.

10. Dikkati bir noktada toplama ve meditasyon

Odağınızı kulak çınlamasından uzaklaştıracak meditasyon ve nefes alma teknikleri hakkında bilgi edinip pratik yapabilirsiniz. Bunun için çeşitli kitaplar ve kurslardan yardım alabilirsiniz.

11. Alternatif Kulak Çınlama Tedavileri

Aşağıdakiler dahil birkaç alternatif veya tamamlayıcı kulak çınlaması tedavi seçeneği vardır:

Besin takviyeleri

Homeopatik ilaçlar

Akupunktur

Hipnoz

Bu tedavi seçeneklerinin hiçbiri bilim tarafından desteklenmemektedir. Birçok insan, gingko biloba bitkisinin kulak çınlamasına iyi geldiğine inanıyor, ancak büyük ölçekli çalışmalar bunu kanıtlayamadı. Genellikle çinko, ginkgo ve B-12 vitamini dahil olmak üzere çoğu bitki ve vitamin kombinasyonları kulak çınlaması ilaçları ya da iyi gelen ilaçlar olarak değerlendiriliyor.

Bu besin takviyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından değerlendirilmemiştir ve bilimsel araştırmalarla desteklenmemektedir. Ancak deneyenler faydalı olabildiğini söylemektedir.

Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Kulak çınlaması nadiren ciddi bir tıbbi durumun işaretidir. Normal bir şekilde uyuyamıyor, çalışamıyor veya duyamıyorsanız hiç zaman kaybetmeden doktora gitmelisiniz. Doktorunuz muhtemelen kulaklarınızı inceler ve size bir odyolog veya kulak burun boğaz uzmanına sevk eder.

Bununla birlikte, yüz felci, ani işitme kaybı, kötü kokulu kulak akıntısı veya kalp atışınızla senkronize bir ses duyuyorsanız hemen acil servise başvurmalısınız.

Kulak çınlaması bazı insanlar için tahammül edilemez hale gelebilir. Bu nedenle kendiniz ya da tanıdığınız biri intihardan bahsediyorsa çok acil hastaneye başvurmalısınız.

SONUÇ

Kulak çınlaması çok sinir bozucu bir durumdur. Kulak çınlamasının nedeni olarak basit bir açıklamayok ve basit bir tedavi deyok. Yaşam kalitenizi artırmak, stresten uzak durmak, meditasyon veya yoga gibi zihin rahatlatıcı aktiviteler yapmak ya da konuşma terapileri yardımcı olabilir.