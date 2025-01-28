Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilen Yetki ve Görevlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde ‘Uygulama Gezileri ve Sınavları ile Turist Rehberliği Eğitim Programları ve Sınavlarının Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Böylelikle SUBÜ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü; uygulama gezileri, turist rehberliği eğitim programları ve sınavlarının düzenlenmesine ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 5 üniversiteden biri oldu.

“Yıl içerisinde sayısız etkinlik gerçekleştiriliyor”

Eğitim-öğretim, Ar-Ge ve topluma hizmet sac ayaklarının her birinde örnek işlere imza attıklarını ve gelişimlerine hızlı bir şekilde devam ettiklerini vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Kalite süreçlerine verdiğimiz önem, +1 Eğitim Modelimizin sahada yoğun fayda sağlaması ve iş dünyası ile sıkı iş birliğimiz her alanda olduğu gibi Turizm Fakültemizin çalışmalarında da kendisini gösteriyor. Fakültedeki çalışma arkadaşlarımız yoğun bir gayretle nitelikli öğrenciler yetiştirmek, şehrimiz ve ülkemiz turizmine katkı sağlamak için gayret ediyorlar. Yıl içerisinde sayısız etkinlik gerçekleştiriliyor. Akademik nitelikli buluşmalarla bilim camiası bir araya getiriliyor. Tüm bu çalışmalar güzel haberleri ve yeni iş birliklerini de beraberinde getiriyor. Bu anlamda Turizm Rehberliği Bölümümüzün Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından uygulama gezisi, eğitim ve sınavlara yönelik yetkilendirilmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, bizleri bu alandaki 5 üniversiteden birisi olarak tercih eden bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Öğrencilerimize en güncel eğitimi vermeye, uygulama becerilerini artırmaya gayret ediyoruz”

Saha deneyimine sahip ve iş dünyası ile birlikte hareket eden genç ve tecrübeli akademisyenlerden oluşan bir kadroları bulunduğunu kaydeden SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, “Ülkemizde turizm sektörünün insan kaynağının çok daha nitelikli hale gelmesine katkı sağlamak hedeflerimizde her zaman ilk sırada yer alıyor. Bu doğrultuda öğrencilerimize en güncel eğitimi vermeye, uygulama becerilerini artırmaya gayret ediyoruz. Onları iş dünyası ile buluşturuyor, istihdam fuarları ve sempozyumlar düzenliyoruz. Ayrıca etkinliklerimiz ile sosyal yönlerine de katkı sağlıyoruz. Tüm bu gayretlerimiz akreditasyonlarla da taçlanıyor. Bunların yanına Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından turist rehberliğine yönelik olarak uygulama gezileri, eğitim programları ve sınavların düzenlenmesine ilişkin yetkilendirilmekten ve buna dair protokol imzalamaktan gurur duyuyoruz. İlgili süreçler bakanlığımızın gözetiminde tamamen fakültemiz tarafından yürütülecek. İş birliğimiz akademimize ve turizm sektörüne hayırlı olsun” diye konuştu.