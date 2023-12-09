Bilecik’te Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları gerçekleşti.

Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları 20 okuldan 80 sporcunun katılımıyla oynandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı müsabakalarda kazanan okullara kupaları verildi.

Yıldız Erkekler Kategorisinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1’inci olurken, Yıldız Kızlar Kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1’inci olarak kupanın sahibi oldu. Genç Erkekler ve Genç Kızlar kategorisinde Mustafa Şeker Anadolu Lisesi 1’inciliği hiçbir okula kaptırmadı.