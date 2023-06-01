Semih Yavuz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Değerli İnegöl Amatör Spor Camiası, 2 sezondur içinde bulunduğum Kurtuluşspor’umuzun değerli yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre kararı almıştır. Kararın gerekçesi; camiamızın kabuğunu kırarak yeni heyecanlara ve kulübümüzün yeni başarılara imza atmak için temeller atacak yeni yönetimin önünü açmaktır. Saygı ve sevgi ile yürüttüğüm 2 yıllık yöneticilik görevimden sonra kulübümüzün değerli yöneticileri ve camiamızın sevilen üyelerinin teveccühünden dolayı ‘’1974 yılında kurulan ve bu sezon 50.yaşını kutlayacak olan, Bursa amatörünün en köklü kulüplerinden olan ve hedefi her zaman yukarılar olan Kurtuluşspor’umuzu daha yukarıya taşımak için güçlü, genç ve dinamik bir yönetim kadrosu ile yönetmek için 06.06.2023 Salı günü gerçekleştirilecek olan kongrede aday olduğumu açıklıyorum.”