SÜPER AMATÖR LİGİ

A Grubu: Geçen hafta ilk galibiyetini alan Anadolu FK bu hafta da deplasmanda lig sonuncusu H.D. Osmangazispor’u 2 – 1 yenip üst sıralara çıkmaya başladı. Temsilimiz hafta sonu İnegöl’de lig üçüncüsü Orhangazi Gençler Birliği’ni konuk edecek.

B Grubu: Kurtuluşspor dördüncü maçını kendi tesislerinde ligde henüz galibiyeti olmayan Orhangazi Hürspor ile yaptı. Sarı – Kırmızılı ekip geçen haftadan uzak bir performans göstererek sahadan 1 – 0 yenik ayrıldı. Kurtuluşspor penaltıdan yediği golle bu sezon kalesinde ilk kez gol görmüş oldu. Akhisar Demirspor bu hafta BAY geçti. Kurtuluşspor bu hafta BAY geçip dinlenecek. Akhisar Demirspor, Bursa’da bir üst basamağında yer alan Nilüfer Altınşehirspor ile karşılaşacak. Temsilimiz adına önemli bir karşılaşma olacak.

C Grubu: Orhaniyespor, Mesudiye Sahasında Görükle İpekspor’u misafir edip eli boş gönderdi. Temsilcimiz maçı 5 – 1 kazanarak liderliği ele geçirdi. Alanyurt Gençlik, Burgaz’da Mudanyaspor ile karşılaştı. Müsabaka 0 – 0 bitti. Ligin beşinci haftasında lider Orhaniyespor BAY geçecek, Alanyurt Gençlik ise Çalıspor’u konuk edecek. İnegöl temsilcisi bu maçı kazanıp alt sıralardan uzaklaşmalı.

TEK PUANI CERRAHSPOR İLE ALDIK

1.KÜME

1.Grup: İnegöl temsilcisi Yenicespor kendi sahadasın da galibiyeti olmayan Samanlıspor’a 2 – 1 yenildi. Bu mağlubiyetle temsilimiz düşme hattına düşmüş oldu. Yenicespor bu hafta Bursa deplasmanında Demirtaşspor ile mücadele edecek.

2. Grup: Mobilya bu hafta evinde orta sıralardaki Çağlayanspor’a karşı puan mücadelesi verip sahadan 1 – 1 ayrıldı ve bu sezonun ikinci puanını almış oldu. Mobilyaspor altıncı maçında Bademlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rakip Bademlispor da Mobilyaspor gibi oynadığı maçlardan sadece iki puan çıkartabilmiş.

3.Grup: Doğanspor bu hafta İnegöl’ de lider Merinossspor ile karşılaştı. Tarihi Doğanspor mücadeleyi 1 – 0 kaybederek ligde yedinci sıraya düştü. Doğanspor bu hafta beşte sıfır çeken Kükürtlüspor’a konuk olacaktı. Rakip Kükürtlüspor ligden çekildiği için müsabaka oynanmayacak.

4.Grup: Yeşil – Beyazlı ekip Cerrahspor geçtiğimiz hafta Karacabey’de Esnafspor’u 6 – 1 yenerek moral buldu. Cerrahspor ligdeki altıncı maçını İnegöl’de aynı puandaki Gemlik temsilcisi Umurspor ile oynanacak. Terfi hedefi olan Cerrahspor bu maçı kaybetmemeli.

5.Grup: Gençlergücü bu hafta bu sezonun iyi takımlarından olan İznik Boyalıcaspor’a karşı mücadele etti. Temsilcimiz sahadan 8 – 1 mağlup ayrıldı. Gençlergücü altıncı haftada evinde lig sonuncusu Çekirge İdman Yurdu ile karşılaşacak.

ANILARLA FUTBOL

Kasabanın tek futbol takımı Hakikatspor her deplasman maçı sonrası oyuncularını yemeğe götürmesiyle nam yapmıştı. Bu da az sayıda sporseverden oluşan camiayı mutlu ediyor, onları gururlandırıyordu. Sporcular deplasman maçlarını ayrı bir sever, bir ayrı bekler olmuşlardı. Zira yöneticiler masraftan kaçmaz, sporcularını karınlarını da, gözlerini de iyice doyururdu. Hele bir de kazandılar mı evlere meyve dahi götürürlerdi. Bir deplasman maçında yöneticilerin hepsi kasabadaki cenazeye gittiklerinden dolayı maça gelememişti. Tek kalan antrenörün de yanında fazla parası yoktur. Müsabaka sonrası sporcular yolculuğu aç yapmasınlar diye otobüste sporcularına ayran ve pide dağıtmıştı. Sporcular bu duruma bozulmuştu. Kaptan Halim dayanamamış ve antrenörüne şöyle seslenmişti.

- Hocam, bu pide, ayran nereden çıktı yahu? Hayırdır cenaze mi var?

- Evet kaptan, Sarı Ahmetlerin Faruk vefat etti ya. Bundan dolayı böyle uygun gördük. Ulan her maç lokantada güzelce yiyorsunuz. Bugün de böyle olsa ne olur? İstemiyorsan pideni bana gönder.