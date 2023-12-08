Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından boş arazide bulunan kuş kümeslerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mavi Boncuk Sokak’ta bulunan boş arazide meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, boş arazide bulunan kuş kümeslerinin yanında bulunan S.M, D.D ve S.K. üzerinde ve kuş kümeslerinin içerisinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 16 gram bonzai, beyaz poşete sarılı 26 adet extazy, şeffaf poşet içerisinde 15,45 gram eroin ele geçirilirken şahıslara gözaltına alındı.

Ayrıca bahse konu şahıslara yer temin etme suçundan V.Ç. isimli şahsa ve uyuşturucu temin etme suçundan H.E., S.P., C.M. ve Y.B. şahıslara işlem yapıldı.