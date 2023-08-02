Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda bin 208 bedelli asker için düzenlenen yemin törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 2023’e 6B bin 208 bedelli asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve protokol tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ile il protokolü ve askerlerin aileleri katıldı.